Zuckerberg, Metaverse'e yatırım yapmamanın hata olacağı görüşünde

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Mark Zuckerberg'in Metaverse dünyasına olan tutkusu Meta şirketini ekonomik olarak olumsuz etkilemeye başladı.



Ancak Zuckerberg, yatırımcıların ve eleştirmenlerin aksine Metaverse olarak adlandırılan sanal gerçeklik dünyasına yaptığı büyük yatırımı savunmaya devam ediyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir ve net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti.



Meta'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 27,7 milyar dolara geriledi.



Şirketin 2021'in üçüncü çeyreğinde 3,22 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,64 dolara düştü.

"İNSANLARIN BU YATIRIMI DESTEKLEMEYECEĞİNİ BİLİYORUM"



Zuckerberg, yatırımcıların şirketin yeni inovasyonlarına karşı sabırlı olmaları ve finansal sonuçlar göstermesi için zaman tanımaları gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:



"Metaverse'ün gelecek için önemli bir yatırım olacağını düşünüyorum. Birçok insanın bu yatırımı destekleyemeyeceğini anlayabiliyorum. Ama bence aksine bu önemli bir şey ve gelecek için Metaverse'e yatırım yapmamak hata olur. İnsanlar aradan on yıllar geçtikten sonra geriye bakacak ve yaptığımız işler hakkında konuşacaklar. Yatırımları için gelir konusunda kısa vadeli zorluklar yaşıyoruz ancak gelecekte güçlü bir gelir artışı beklentilerimiz var. Nihai olarak para kazanma ile ilgili soruları yanıtlamak gerçekten zor. Ama söyleyebileceğim şu ki, umduğumuz yerin çok ötesindeyiz. Bunun insanların beklendiğininden daha uzun sürdüğünü biliyorum. Ama doğru yönde gittiğimizden oldukça eminiz."



Meta CEO'su, insanların Metaverse'in sadece Sanal Gerçeklik (VR) kulaklıkları olduğuna inandığını söyledi, ancak konseptte bundan çok daha fazlası olduğu konusunda ısrar etti.



Mark Zuckerberg, Meta'nın bu alandaki çalışmalarında öncü ve rakiplerinin çok önünde olduğu ifade ederek" Hızla gelişiyor, ancak hala olmak istediğimiz noktadan çok uzaktayız. Dünyada bizden daha iyi bir seviyede olan başka bir yatırım olduğuna dair hiçbir belirti yok. Tüketici odaklı bir ürün olacak gibi gözüküyor ama aynı zamanda iş odaklı da bir ürün ortaya çıkacak" dedi.

KULLANICI SAYISI AZALIYOR



Şirket, 2022'nin sonuna kadar Metaverse'ün merkezi Horizon Worlds'te 500 bin kullanıcıya ulaşmayı planlamıştı.



Ancak verilere göre, kullanıcı sayısı 200 bin ile sabit kalarak beklentilerin çok altında kaldı. Belgeler ayrıca, bu 200 bin kullanıcının çoğunun sisteme bir kez girdikten sonra geri gelmediğini ortaya çıkardı.

