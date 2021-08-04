14 kişilik aile, selde yıkılan evlerinin damına çıkarak kurtuldu

Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen sellere dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Canpolat ailesinden 14 kişi evlerinin çatısına çıkarak hayatta kaldı.

Esenyamaç Mahallesi'nde, 10'a yakın evin yıkıldığı sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Mahallede hasar tespit çalışmaları devam ederken, selde evi hasar gören Canpolat ailesinden 14 kişi yıkılan evin damına çıkarak kurtuldular.

Meydana gelen sellerde evi tamamen yıkılan Şerafettin Canpolat olay günü evde olmadığını belirtti. Canpolat, "Evimiz tamamen yıkıldı, içindeki eşya, ne varsa sel alıp götürdü. Bize yardıma gelen başta askeri birlikler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Yetkililerden isteğimiz bir ev. Şu an dışarıda kaldık" diye konuştu.

Canpolat kanser hastası olan halası Memihan Açıkel’in yatağa bağımlı olması nedeniyle dışarı çıkmadağını ve içeridiklerin son anda merdivenle dama çıkarak sel felaketinden kurtulduklarını söyledi.



Şerafettin Canpolat, selin olduğu sırada evde 14 kişi olduğunu ve dışarı çıkamadıklarını belirtti. Köylüler yardım etmek istedi fakat eve yaklaşamadılar.