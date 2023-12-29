22 yaşındaki Ali arkadaşı tarafından öldürüldü

Mersin’de Ali Yaşlı, tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü.



Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mut ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi.



M.Ö. ile arkadaşı Ali Yaşlı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., üzerindeki tabancayı çekip, Yaşlı’ya ateş etti.



Başından ve boynundan yaralanan Yaşlı, götürüldüğü Mut Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaçan cinayet şüphelisi M.Ö., aranıyor.