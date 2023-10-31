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3 aylık bebeğin üzerine uyuşturucu gizlediler

Kırklareli’nde uyuşturucu şüphelilerini durduran polis, araçta yaptığı aramada bir bulguya rastlamadı. Ekipler, şüphelilerden D.D.’nin 3 aylık bebeğinin karın bölgesine gizlenmiş ilaç kutusu içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

3 aylık bebeğin üzerine uyuşturucu gizlediler

’nde 3 aylık bebeğin üzerinde gizleyen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu.

Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D’nin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D'nin 3 aylık bebeği T.K.’nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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