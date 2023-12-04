4 gündür kayıp olarak aranan Damla’dan acı haber (Ön otopside cinayet şüphesi)

İLK BULGULAR KAFA TRAVMASINI İŞARET EDİYOR



Damla’nın ölümü morgdaki ön otopsi sonrası “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti. Yapılan ilk otopside, ölümün kafa travmasından kaynaklandığı belirtildi.



Kemer ve Antalya başsavcılıkları, genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.



FALEZLERDEN Mİ İTİLDİ?



Cinayet ihtimalini de değerlendiren il ve ilçe jandarma ekipleri, çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.



Durgun’un falezlerden atladığı ya da itildiği, oradan akıntıyla Kemer açıklarına sürüklendiğini değerlendiren ekipler, çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı.