4 gündür kayıp olarak aranan Damla’dan acı haber (Ön otopside cinayet şüphesi)

Antalya’da 4 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Damla Durgun’un cesedini Kemer’de balıkçılar buldu. Ailesinin kolundaki dövmeden teşhis ettiği Damla’nın ön otopsisindeki ilk bulgular, kafa travmasına işaret ediyor. Soruşturmayı sürdüren jandarma, cinayet ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Ekipler, genç Damla’nın falezlerden atladığı ya da itildiğini, oradan da akıntıya kapılarak Kemer açıklarına sürüklendiği ihtimalini değerlendiriyor.

4 gündür kayıp olarak aranan Damla’dan acı haber (Ön otopside cinayet şüphesi)

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da 30 Kasım günü kaybolan 17 yaşındaki Damla Durgun’un cansız bedeni bulundu.

Antalya'da yaşayan Damla Durgun, 30 Kasım akşamı evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Damla Durgun, bulunamadı.

Damla Durgun'un cansız bedeni, Kemer’de balıkçılar tarafından bulundu.

Balıkçıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durgun’un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince alındıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

4 gündür kayıp olarak aranan Damla’dan acı haber (Ön otopside cinayet şüphesi) - 1 Ölüm haberini alan Damla'nın yakınları gözyaşı döktü.

AİLE MORGDA TEŞHİS ETTİ

Teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun çifti, 4 gündür kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis etti.

Durgun’un haberini alan anne ve babası gözyaşına boğuldu.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından genç kızın cansız bedeni, babası, annesi ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü.

4 gündür kayıp olarak aranan Damla’dan acı haber (Ön otopside cinayet şüphesi) - 2 Otopsi işlemlerinin ardından kızlarının cenazesini teslim alan baba Aziz (ortada), ayakta durmakta güçlük çekti.

İLK BULGULAR KAFA TRAVMASINI İŞARET EDİYOR

Damla’nın ölümü morgdaki ön otopsi sonrası “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti. Yapılan ilk otopside, ölümün kafa travmasından kaynaklandığı belirtildi.

Kemer ve Antalya başsavcılıkları, genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

FALEZLERDEN Mİ İTİLDİ?

Cinayet ihtimalini de değerlendiren il ve ilçe jandarma ekipleri, çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.

Durgun’un falezlerden atladığı ya da itildiği, oradan akıntıyla Kemer açıklarına sürüklendiğini değerlendiren ekipler, çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...