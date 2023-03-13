AK Parti'de aday adaylığı süreci | Yavuz: 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alıyoruz

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmek için gün sayarken ittifak görüşmeleri, milletvekilliği aday adaylığı süreçleri ve liste hazırlıkları da hız kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK PARTİ'DE ADAY ADAYLIĞI SÜRECİ

Seçim kararının alınmasıyla birlikte milletvekilliği aday adaylığı için süreçler başladı.

İç tüzüklerinde 3 dönem kuralı olduğunu ifade eden Yavuz, yetkinin MKYK'ya bırakıldığını belirtti. Yavuz, "3 döneme takılanlar dahi herkesten müracaat alıyoruz." dedi.

Yavuz, "Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak." dedi.

Yavuz, ödemelerin 16 Mart'a kadar AFAD'a yapılacağını söyledi.