Alper Gezeravcı kimdir? İşte ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilgiler

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı hakkındaki araştırmalar basına yansıyan haberlerin ardından hız kazanıyor. İşte, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilgiler...



ALPER GAZEVARCI KİMDİR?



2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.



Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.



F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.