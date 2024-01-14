Alper Gezeravcı kimdir? İşte ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilgiler

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. İlk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Peki, Alper Gezeravcı kimdir?

Alper Gezeravcı kimdir? İşte ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilgiler
Alper Gezeravcı

'nin ilk yolcusu Alper Gezeravcı hakkındaki araştırmalar basına yansıyan haberlerin ardından hız kazanıyor. İşte, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilgiler...

ALPER GAZEVARCI ?

2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

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