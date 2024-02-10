Alper Gezeravcı ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dün dünyaya dönüş gerçekleştirdi. Gezeravcı'nın Türkiye'ye ne zaman döneceği merak ediliyor.



Giresun'da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravı'nın gelişiyle ilgili açıklama yaptı.



Kacır, şunları kaydetti:



"İlk sağlık kontrollerinden sonra ailesiyle buluşma imkanına kavuştu. Geçtiğimiz saatlerde annesi, babası ve kardeşiyle, yengesiyle ve yeğeni ile bir araya gelmiş oldular. Şimdi önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri tamamlanacak ve astronotumuz çok erken bir şekilde inşallah ülkemize gelecek. Türkiye'de, Türk gençleri ile Türk çocukları ile buluşacak, ilham kaynağı olduğu, geleceğin bilimsel projelerine imza atacak TEKNOFEST kuşağı ile bir araya gelecek. En erken şekilde ülkemize gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bir Cumhurbaşkanlığı uçağını astronotumuz için tahsis etmiş oldular."



İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü Haberi Görüntüle Bakan Kacır, Gezeravcı'nın beklenilenden daha erken Türkiye'de olabileceğini anlatarak, "Bütün bu deneyimi, özellikle yürüttüğü bilimsel çalışmaları kendi ağzından hem milletimize, hem bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza, gençlerimize anlatma, onlarla paylaşma imkanı bulacak. İnşallah Türkiye nice Alper Gezeravcı'lar yetiştirecek, nice bilim misyonlarına imza atacak." diye konuştu. VİDEO: İLK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI AİLESİYLE BULUŞTU

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