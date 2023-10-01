Ankara’daki bombalı saldırı girişimine siyasilerden art arda tepkiler

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılının başlayacağı günün sabahı gerçekleşen saldırı girişimine siyasilerden art arda tepkiler geliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırı girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” diyen Kurtulmuş, “Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.” ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, “Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun.” dedi.

HAKAN FİDAN: TERÖR SALDIRISIN LANETLİYORUM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise terörle mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla süreceği mesajını paylaştı.

Fidan, "Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saldırı girişimine ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.



“Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum.” diyen Kılıçdaroğlu, “Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m.” ifadelerini kullandı.