Antalya'da iki gencin öldüğü scooter faciasında tutuklama

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobiliyle çarptığı scooterdaki iki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Antalya'da iki gencin öldüğü scooter faciasında tutuklama

İlişkili Haber

Antalya'da scooter faciası: İki lise öğrencisi hayatını kaybetti

'da scooter faciası: İki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya'da scooterdaki 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) hayatını kaybetmelerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da iki gencin öldüğü scooter faciasında tutuklama - 1

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otomobil sürücüsü M.C.G., 22 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu scootera çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamamıştı.

Antalya'da iki gencin öldüğü scooter faciasında tutuklama - 2

İKİ LİSELİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ortaokuldan bu yana arkadaş olan lise son sınıf öğrencileri Kayahan ile Balcı'nın, dershane çıkışında birlikte vakit geçirdikten sonra scooter kiraladıkları ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...