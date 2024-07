Antalya'da kirlilik oluşturan 34 deniz aracına ceza yağdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, her sabah tatilcilerin ve kentte yaşayanların yüzmek için tercih ettiği noktalarda temizlik devriyesi yapıyor. Koylar, sahile yakın adalar ve açıkta gerçekleştirilen deniz yüzeyi temizliğinde deniz süpürgesi aracı kullanılıyor. Deniz süpürgesiyle katı atıklar toplanıyor. Katı atıkların yanı sıra, bazı tekne ve gemilerden denize bırakılan sıvı ya da katı atıklar da yakından izleniyor. İhbar ya da elektronik gemi denetleme sisteminden gelen bilgiler doğrultusunda teknelere ani denetimler gerçekleştiriliyor.



TEKNELERE ANİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR



Toros 07 isimli denetim teknesi, 28 knot tepe hıza sahip. Yüksek süratli tekne, gece görüşü ve radar sistemleriyle sürekli takip yapabiliyor. Uzunluğu 13,8 metre, genişliği ise 3,95 metre olan tekne, 840 beygir gücüne ve tüm denetim sahasını kapsayacak yakıt kapasitesine sahip. İhbar gelen noktaya hızla ulaşan tekne, çok sayıda çevre kirliliğini de yerinde tespit etti. Ekipler 1 yıl içerisinde denizi kirlettiğini tespit ettikleri 34 tekneye 101 milyon lira para cezası uyguladı.



NUMUNELER ALINIP HER GÜN ANALİZLER YAPILIYOR



Deniz suyunun temizliği hem kıyıdan hem açıktan 81 noktadan her sabah ve akşam saatlerinde numuneler alınarak, laboratuvarlarda analiz ediliyor. Analiz örnekleri bir önceki gün alınan verilerle karşılaştırılarak değişimler anlık olarak da takip ediliyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, kentin her bir noktasında çevre düzenleme ve temizliğe çok dikkat ettiklerini söyledi. Antalya'nın denizinin çok kalabalık olmasına rağmen analiz sonuçlarına göre temiz olduğunu belirten Atasoy, “Günübirlik teknelerin, motor yatların, denize girilen koylarda rutin denetimler yapıyoruz. Deniz süpürgemiz fiziksel çöpleri topluyor. Kurban Bayramı’nda günde 50 kilogram çöp topladık deniz yüzeyinden. Yaz olduğu için bu yoğun dönemde ekiplerimiz deniz sorumluluk alanlarımızda çalışıyor" dedi.



'DENİZE GİRİLEMEYECEK HERHANGİ BİR YER YOK'



Antalya'nın cazibe merkezi olmasının en büyük nedenlerinden birinin deniz olduğunu belirten Atasoy, “233 mavi bayrakla dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kentiyiz. Fiziksel olarak toplanan deniz çöplerinin yüzde 80'i plastik atıklar. Piknik ve mesire alanlarında bırakılan çöpler bir şekilde denize ulaşıyor. Denizi kirlettiği tespit edilen 34 deniz aracına da geçen yıl 101 milyon liralık ceza yazıldı. En önemlisi de mikrobiyolojik kirlilik. İnsan sağlığını doğrudan etkileyecek kirliliği tespit için 81 noktadan numune alıp tahlili yapılıyor. Çok rahatlıkla söyleyebilirim, sorumluluk alanlarımızda vatandaşımızın denize giremeyeceği herhangi bir yer yok" diye konuştu.