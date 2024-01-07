Apartman toplantısında yüksek aidat kavgası: 5 yaralı

Zonguldak’ta yüksek aidat nedeniyle binada oturanlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Kavgada, 5 kişi yaralandı. Taraflar, olayın ardından birbirinden şikayetçi oldu.

Apartman toplantısında yüksek aidat kavgası: 5 yaralı

’ta komşuların yüksek aidat kavgası, hastanede bitti.

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Süleymanlar Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Toplantı için bir araya gelen binada oturanlar arasında yüksek aidat nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile komşular birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman toplantısında yüksek aidat kavgası: 5 yaralı - 1

Polis güçlükle tarafları ayırırken, sırasında S.T., M.D. N.A., A.Ç. ve S.Ö. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

5 kişi tedavi sonrası taburcu olurken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...