Bahçeli: PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

"SÖYLEDİĞİMİZİN ARKASINDA MERTÇE DURUYORUZ"

Siyasi düşüncelerini kendilerine saklayıp, detaylar konusunda belirsiz davranmadıklarını vurgulayan MHP lideri Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkircikli bir tarzın, ikiyüzlü bir tavrın, ikilemli bir tavzihin kıyısında köşesinde dolaşmıyoruz. Kapalı devre siyasetin dar labirentlerine sıkışıp kalmıyoruz. Maksatlı imaların, asılsız iddiaların, ahlaksız ithamların, alçak ithamların heves ve heyecanlarımıza ket vurmasını kabullenmiyor, bu eksende tereddüde dahi mahal bırakmıyoruz. Neye inanıyorsak onu söylüyor, söylediğimizin arkasında da mertçe duruyoruz."

"ATİNA YÖNETİMİNİN AYAĞINI DENK ALMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

Yunanistan'ın, Ege adalarına menzili 30 ile 300 kilometre arasında değişen füzeleri konuşlandırma hazırlıklarının uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğunun ve iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlar olduğunun altını çizen MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması, Türkiye'ye meydan okumaktır, barış denizi olmasını dilediğimiz Ege'yi gerilim ve cepheleşme girdabına çekmektir. Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan On İki Ada başta olmak üzere Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. Şunu bir defa net şekilde ifade etmek isterim ki bilhassa On İki Ada gasbedilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye On İki Ada'sız yaşasa bile, On İki Ada'nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan ve yayılmacı bir politika takip etmenin hiç kimseye, özellikle emel sahibi ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, Mavi Vatan'daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Barışçıl diplomasiyi ve iyi komşuluk ilişkilerini kökleştirmek varken savaş ve silah diline yaslanmanın bariz kaybedeni, tıpkı 103 yıl önce olduğu üzere asla Türkiye olmayacaktır. Yunanistan'ın, 1920'li yıllarda olduğu gibi, Batılı ülkelerin dolduruşuna gelerek tekrar karşımıza çıkması halinde nelerin yaşanacağını ifade etmeye ihtiyaç bile duymadığımızı açık açık ve ikazen söylüyor, Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum."

"KÜRT KARDEŞLERİMİZE HİÇBİR ZAMAN ŞAŞI BAKMADIK"

Bahçeli, 1,5 asırdır Türk ile Kürt arasında açılmak istenen ölümcül uçurumları ebediyen ve tamamıyla kapatmadıktan sonra bin yıllık kardeşlik çağrısını gerçek manasına tahvil ve teşmil edemeyeceklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Öteden beri Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler; aramıza çomak sokmak, insani, İslami ve milli irtibatlarımızı sabote etmek amacıyla her yalan ve iftirayı tedavüle soktular. Fitnenin küfürden daha şiddetli olduğu aşikarken, buna aldırış etmeksizin en vahim, en vandal, en vahşi dedikoduları milli bünyemize serpiştirip servis ettiler. Zehri, zemzem diye yutturmaya kalkıştılar. MHP ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla iç ve dış menşeli hain bir propagandayı devamlı güncelleyip körüklediler. İtiraf edeyim ki ne yaptıysak, neyi söylediysek, kendimizi bir türlü anlatamadık; belki de muhabbet ve hürmetimizi layık olduğu veçhile gösteremedik. Halbuki Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki ve sorun görmedik. Hep birlikte Türk milleti olduğumuzu yüreklice savunduk."

DEM HEYETİNİN TEMASLARI

Bahçeli, 2011'de Diyarbakır'da yaptığı açık hava toplantısında, Türk ve Kürt halkının kardeşliğine yönelik sözlerini hatırlatarak, iki halkı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

"Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar çekmek için on yıllar boyunca faal halde bulunan zalimler ve onların kiralık tetikçisi hain bölücü örgütün sonu gelmiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, PKK/YPG terör örgütünün, Kürtlerin ne vasisi ne vasıtası ne de varlık beyanı olduğunu, bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğini küresel sipariş üzerine hançerleme teşebbüslerinin artık çuvalladığını ve milli uyanışın kenetlenmiş halde belini doğrulttuğunu vurguladı. MHP lideri, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür." dedi.

DEM Parti heyetinin yaptığı temas ve ziyaretlerin, müspet seyir ve serencam halinde gerçekleştiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda dürüst ve önyargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Hasılı, vakit gecikmeksizin, yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun, üzerinde gezdiğimiz toprağın, mensubiyetinden iftihar ettiğimiz milletin hak ve hukukunu ortaklaşa müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Terör markajını kırarak bölücülük damarını kesmenin, milli kucaklaşmayı biteviye başlatarak ayrık otlarını temizlemenin, eşanlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında başka bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için son gelmiş, deniz bitmiş, tutunacağı hiçbir dal kalmamıştır."

"DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır." diyen Bahçeli, kesin ve tavizsiz beklentilerinin bu olduğunun altını çizdi.

Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG bölücü terör örgütü mensuplarının Suriye hükümetinin çağrısına kulak verip silahların bırakılması ve terör yöntemiyle sonuç alınamayacağının görülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Aksi halde terör örgütü mücavir topraklarımızın neresinde ürüyorsa, bataklık nerede bulunuyorsa, terörün kaynağına hücum ederek, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onurudur." diye konuştu.

Fırat'ın iki yakasının da terörden arındırılması gerektiğini, ABD, Fransa ve diğer bazı ülkelerin suyu bulandırma, terör örgütünü arkalama ve DAEŞ bahanesiyle teröristlere kol kanat germe teşebbüslerinin geçerliği ve inandırıcılığının olmadığını dile getiren Bahçeli, Fırat'ın doğusunun terörden ya kurtulması ya da kurtarılması, PKK/YPG'nin ise Suriye'den çıkması ve örgütsel hüviyetinin sonlanması gerektiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye'nin doğuşundan rahatsız ve memnuniyetsiz olan bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın, iki dilin isteneceğini hezeyan komasına gire gire duyurmaları sadece ve sadece hamaset tiyatrosudur." ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden, bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın, cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır? Hiç kimse meraklanmasın, siyasetin sülün Osmanları da alavereden dalavereden geri durmasın, MHP ve Cumhur İttifakı varken biri, ikiye çıkaracak, Türkiye Cumhuriyeti'ni, 1923 kuruluş felsefesinden ayıracak, üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain ve hasmane kalkışmaya müsaade edilmez, edilemez, edilmeyecektir. Biz hala olduğumuz yerdeyiz, 56 yıldır ne diyorsak oyuz, çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük, varlığımızın şeref nişanesidir. Türk milleti, iftiharla bağlandığımız beşeri itibar ve irademizdir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz muazzam emanetimizdir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

Çıkarlarına ters düşenleri, 10 metrelik kuyuya itip 5 metrelik iple kurtarma rolüne soyunan tatlı su kurnazlarını tanıdıklarını, bildiklerini ve her zaman takip ettiklerini aktaran Bahçeli, "kardeşlik" dedikçe kuduranlara, "terör bitsin" dedikçe çılgına dönenlere aşıyı vuracak birisinin çıkacağını söyledi.

Her şeyi milletçe yapacaklarını, Türk devrinin kırılmaz sütunlarını birlikte dikeceklerini vurgulayan Bahçeli, "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız, gazilerimizi sukutuhayale uğratacak bir çarpıklığa onay vermeyeceğiz. Her şey Türkiye için demekten yorulmayacağız, 'ne mutlu Türküm diyene' çağrısından ayrılmayacağız, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine iman ve irade kudretiyle belirlenen haklı mücadelemizle ulaşacağız." dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL'E ERKEN SEÇİM YANITI

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, basit ve bayağı siyasetinin tevil ve telifinin artık imkansız olduğunu, terörsüz Türkiye hedefini, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesinin, gafilce bir saptırma ve yalan olduğunu söyledi.

Özel'in, erken seçim çağrısına tepki gösteren Bahçeli, şunları ifade etti:

"Özgür Bey'in, seçim çağrısı gerçeklerle bağını koparan müflis bir siyasetçinin kendisini hayal alemine nasıl kaptırdığının ibretlik göstergesidir. 'Bu hafta erken seçim kararı alalım' diyor.

"SANKİ PAZARA ÇIKMIŞ SOĞAN PATATES ALIYOR"

Sanki pazara çıkmış soğan patates alıyor. Özgür Bey, bırak bu işleri, vazgeç çalı dibi yoklamaktan, hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan çünkü erken seçim düşü görmek, kurt ininde çakal izi aramak kadar abuk sabuk bir halin özetidir. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek yoktur."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ARİFE GÜNÜNE GELİNMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı siyasi istikrarın hassasiyetle korunup sonuna kadar müdafaa edileceğini belirten Bahçeli, Türk milletinin çok konuşup aklına esen sözleri verenlere değil, verdiği sözleri tutup, söylediklerini yapanlara güvendiğini kaydetti.

Bahçeli, "İç ve dış meseleleri yorumlama ve siyaset üretme yetersizliklerinden dolayı komplekse giren CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetin erken seçim talebi yenile yenile sırtı kevgire dönmüş güreşçiyle bir ve aynıdır. CHP yönetiminin boşa kürek çekmesi, kendi bileceği bir şeydir. İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır ve varlığını kararlılıkla devam ettirecektir." dedi.

"GELİŞMELER UYUMLU VE ONURLU BİR GELİŞMEDİR"

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, "Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sürece destek veren bir açıklama yaptı. Siz Demirtaş'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır Allah'ın izniyle." yanıtını verdi.