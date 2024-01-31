Bahçeli'den Can Atalay açıklaması: Adalet yerini buldu

''DEMOKRASİYE, DARBEYE TEVESSÜL EDEN ANAYASA MAHKEMESİ'DİR''

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi’dir.

''TBMM, KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARININ GEREĞİNİ YAPMIŞTIR''

Milli iradenin tecelligahı olan TBMM, Anayasa Mahkemesi’nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır.''

ATALAY'IN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili karar dün TBMM Genel Kurulu'nda okunmuştu.

Kararın Meclis'te okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın milletvekillliği düşürülmüştü.