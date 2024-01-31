Bahçeli'den Can Atalay açıklaması: Adalet yerini buldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi. Bahçeli, ''Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur.'' dedi.

Bahçeli'den Can Atalay açıklaması: Adalet yerini buldu
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Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düştü.

''HUKUK TEMELLİ KARARLA ADALET YERİNİ BULMUŞTUR''

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kararı yorumlayan Genel Başkanı , şu ifadeleri kullandı:

''Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM’nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur.

Yargıtay'ın kararı Meclis'te okundu, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

Yargıtay'ın kararı Meclis'te okundu, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

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''DEMOKRASİYE, DARBEYE TEVESSÜL EDEN ANAYASA MAHKEMESİ'DİR''

Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden ’dir.

''TBMM, KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARININ GEREĞİNİ YAPMIŞTIR''

Milli iradenin tecelligahı olan TBMM, Anayasa Mahkemesi’nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır.''

ATALAY'IN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili karar dün TBMM Genel Kurulu'nda okunmuştu.

Kararın Meclis'te okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın milletvekillliği düşürülmüştü.

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