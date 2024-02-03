Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Afrika Çıkarması

Türkiye- Cibuti Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısında, Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri ortak fayda ilkeleri temelinde artırma ve geliştirme yolları gözden geçirilecek.



Yatırım ortamının iyileştirilmesi, yasal çerçevenin tamamlanması gibi konuların görüşülmesinin yanında tarım, su, gençlik ve spor, eğitim, sağlık, bilim, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, ulaştırma gibi alanlarda mevcut iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarının tespit edilmesi üzerinde çalışılacak.



Bakan Uraloğlu, KEK 5. Dönem Toplantısının ardından Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh tarafından kabul edilecek.



Uraloğlu, Tarım, Su, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Mohammed Ahmed Awaleh ile birlikte Cibutinin kalkınması için gerçekleştirilen projelerin en önemlilerinden biri olan

Türkiye-Cibuti Dostluk Barajının resmi açılış törenine katılacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat Salı günü de Cibuti Altyapı ve Ekipman Bakanı Hassan Houmed Mohammed ile bir araya gelecek. Bakan Uraloğlu, Cibuti Şehrindeki İstanbul Meydanı’nın açılış törenine katılacak.

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