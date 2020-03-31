Bakan Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması

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Ceza infaz kanunu değişiklik teklifinin bu hafta içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den bir açıklama geldi.

Gül, "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" dedi.

Düzenlemenin kaç kişiyi kapsayacağı konusuyla ilgili olarak ise Gül, "Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz" ifadelerini kullandı.

70 BİN MAHKUMA EV HAPSİ

Koşullu salıverme oranlarının değiştirilmesini öngören teklife; yeni br düzenleme eklendi. Buna göre açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 70 bin mahkum corona virüsle mücadele kapsamında 30 Mayıs'a kadar evlerine gönderilecek. Söz konusu mahkumlar için ev hapsinin tüm koşulları geçerli olacak.

CEZAEVİNDEN VİRÜS TAHLİYESİ YOLDA



"ADLİYELERDE YOĞUNLUK YÜZDE 95 AZALDI"

Yargıdaki corona virüs önlemlerine de değinen Bakan Gül, "Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95'in üzerinde azaldı" diye konuştu. Gül, cezaevlerinde Corona virüs testi pozitif çıkan tutuklu veya hükümlü bulunmadığını da belirtti.

Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek duyulmadığını kaydeden Bakan, "Olayın seyrine göre yargılamaların, sürelerin durdurulması uzatılabilir" ifadelerini kullandı.

3 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Gül ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 3 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.