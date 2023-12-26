Bakan Koca'dan yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara'ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 6 kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor." dedi.

Tedavileri Şırnak'ta yapılan 9 askerden 2'sinin taburcu olduğunu 7'sinin ise durumlarının iyi olduğu bilgisini veren Bakan Koca, "Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dahil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak" ifadelerini kullandı.