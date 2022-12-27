Bakanlık Büyük Menderes Nehri için harekete geçti

Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik için ekipler harekete geçti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetleme Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, bakanlığa bağlı çevre denetim ekipleri ile mobil su analiz laboratuvarı araçlarının bölgelere sevk edildiğini belirtti.

Zeytinyağı hasadı döneminde zeytin üretimi yapılan Aydın, Balıkesir, İzmir, Bursa, Çanakkale, Hatay, Merdin gibi illerde Zeytinyağı, zeytin posası ve prina tesislerine denetimlerin arttırılmasına yönelik İl Müdürlüklerine talimat verildiği ifade edildi.

Akgün; Büyük Menderes Nehri’nde de kapsamlı bir denetim çalışması yürüttüklerini, su kirliliğine neden olabilecek tesislerin tamamında çevre denetim çalışması yapıldığını söyledi.



"375 İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ"

Geçen yıl 57 bin tesisin denetlendiğini belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetleme Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün denetleme sayısının 2022 yılında 67 bini geçtiğini söyledi.

Çevreyi kirleten 5 Bin 705 işletme ve 308 deniz aracına 725 milyon TL ceza uygulandığını belirten Barış Ecevit Akgün, 375 işletmenin faaliyetten men edildiğini söyledi.



"SIFIR ATIK SİSTEMİ'Nİ MERKEZ ALMAK ZORUNDAYIZ"

Akgün yaptığı açıklamada, “Biz zeytin işletmelerimizin su kirliliğine neden olmayacak ve zeytin karasuyu oluşturmayacak şekilde 2 fazlı üretime geçmeleri, zeytin posası yani pirina atıklarını da bakanlığımızca lisans verilmiş geri kazanım tesislerine göndermeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Çevre mevzuatında öngörülen tedbirleri almayan, zeytin karasularını alıcı ortamlara deşarj etmek suretiyle çevre kirliliğine neden olan tesislere de Çevre Kanununda öngörülen kapatma dahil idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

Akgün, "Kaynaklarımızın sonsuz olmadığı anlayışıyla, 'al kullan at' değil 'al kullan dönüştür' bilinciyle hareket etmek, atık miktarını azaltmak, etkin toplama sisteminin kurulmasını sağlamak, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan; Sıfır Atık Sistemi’ni merkeze almak zorundayız. Çevre kirliğine karşı mücadele ancak devletin ve vatandaşlarımızın ortak çalışması ile başarıya ulaşabilir" dedi.