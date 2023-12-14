Balık tutmak için denize açıldı, kayboldu (Teknesi boş halde bulundu)

Aydın’ın Didim ilçesinde balık tutmak için denize açılan Yasin Cinkaya kayboldu. Cinkaya’nın teknesi, Didim açıklarında bulunurken, kayıp adamdan bir ize rastlanılmadı. Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya’yı bulmak için denizde çalışma başlattı.

Balık tutmak için denize açıldı, kayboldu (Teknesi boş halde bulundu)

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’ın Didim ilçesinde Yasin Cinkaya isimli kişi kayboldu.

Cinkaya, FBR isimli teknesiyle balık tutmak için Didim’den denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya’nın teknesi sahil güvenlik ekipleri tarafından açıkta bulunarak sahile çekildi. Yasin Cinkaya'ya ulaşılamazken, telefonunun teknede olduğu tespit edildi.

Balık tutmak için denize açıldı, kayboldu (Teknesi boş halde bulundu) - 1

Cinkaya’nın ailesine durum bildirilirken, Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Didim açıklarında arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...