Balıkçılardan hamside boy talebi

TBMM'de balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı.

Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel, çok ciddi bir saha çalışması yaptıklarını, en uzun çalışmayı da Karadeniz'de gerçekleştirdiklerini belirtti. Karayel, tüm bölgelerde balıkçılarla görüştüklerini ve farklı taleplerle karşılaştıklarını anlattı. Balıkçıların mazot ve yakıtlardan alınan ÖTV ile ilgili talepleri olduğunu, tekneler ve çeşitli av araçlarıyla ilgili de talepler geldiğini belirtti.



"BİRBİRİNE ZIT TALEPLER VAR"



Karadeniz'de hamsi avcılığının Türkiye'deki balık avcılığının bel kemiği olduğunu aktaran Karayel, şöyle dedi:



"Karadeniz'de en çok avlanan balık, hamsi. Dolayısıyla hamsi boylarıyla ilgili farklı talepler geldi. Genel itibarıyla avlanan balık boylarının düşürülmesiyle ilgili talepler de geldi. Bu boyların artırılmasıyla ilgili talepler de geldi. Bu tip taleplerle ilgili akademisyenlerin başta olmak üzere görüşlerini alıp, hangisinin doğru olduğunu tespit edip, komisyon olarak doğru neyse onu raporumuza geçirmek istiyoruz."



"BAZILARI KANUNİ DÜZENLEME GEREKTİRİYOR"



Karayel, Mayıs-Haziran gibi raporu hazırlayıp, TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirterek, incelemeleri sonunda bazı hususlarla ilgili yasal düzenleme gerekebileceğini söyledi. Karayel, "Mesela balıkçı barınakları, imar. Orada yapılacak imar sürecinde eğer daha alt mevzuatla çözülmesi mümkün değilse özel ayrı bir kanuni düzenleme gerekebilir. Sit alanlarıyla ilgili bir süreç var. İstanbul'daki balıkçı barınaklarının, limanların boğaz ön görünümüyle ilgili, imarla ilgili ayrı bir durumu söz konusu. Sınırlamalar veya düzenlemelerle ilgili talepler var. Bunların bir kısmı belki yönetmeliklerle yapılabilecek veya daha alt düzenlemelerle, mevzuatla yapılabilecek şeyler; ama bazıları da kanuni düzenleme gerektiriyor" dedi.