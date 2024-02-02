Balıkesir'de ''Kafes-34'' operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi

Balıkesir’de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile birlikte 1️⃣3️⃣ Şüpheli Yakalandı❗️



HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM… pic.twitter.com/DU1J2MnnSx