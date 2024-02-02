Balıkesir'de ''Kafes-34'' operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen "Kafes-34" operasyonunda, elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Balıkesir'de ''Kafes-34'' operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi

'de organize suç örgütlerine yönelik bir operasyon düzenlendi.

''Kafes-34'' adı verilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamayı İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Yerlikaya, elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı bir organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonda Gökhan Kuş ile birlikte 13 şüpheli yakalandı, 6 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

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