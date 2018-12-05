Konya'da kontrolden çıkan otomobil, yön levhalarına çarptıktan sonra takla atıp bariyerlere çarptı. Bariyerlerin saplandığı ters dönen araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Özkan Batır (21) ağır yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.
Özkan Batır yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp yön levhalarına çarparak takla atarak, Selçuklu Köprülü Kavşağı'nın bariyerlerine çarptı.
Bariyerlerin saplandığı ters dönen araçta sıkışan Batır, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Özkan Batır, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Batır'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.