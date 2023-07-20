Bebeğe aşıyı ve topuk kanı taramasını reddeden aileye dava

Melike Şahin / İstanbul

Yenidoğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddeden bir aile, çocukluk çağı aşılarını da yaptırmadı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞİKAYETÇİ OLDU

Bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, aile hakkında şikayetçi oldu. Bebek için "sağlık tedbiri" alınması istendi, yargı süreci başladı.

''KANUNLARIMIZ ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARINI GÖZETİR''



Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer, ''Kanunlarımız öncelikle çocuğun üstün yararı ilkesinin gözetilmesi gerektiğini söyler. Yani çocuğun sağlığı hem beden hem ruh sağlığı söz konusu olduğunda ailenin buradaki yükümlülüğü o çocuğun hem beden hem ruh sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapmak yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmemek hem suçtur hem de başka tedbirleri gerektirir.'' dedi.



Yenidoğan bebeklerin topuğundan ilk 72 saat içinde küçük bir miktar kan alınıyor.

Bu kanda yapılan tarama sayesinde SMA dahil kalıtımsal ve metabolik hastalıklar erken tespit ediliyor ve kalıcı hasar oluşmadan tedaviye başlanabiliyor.

Topuk kanından tarama sayesinde her yıl binlerce bebeğin hayatı kurtuluyor.