Bebeğe aşıyı ve topuk kanı taramasını reddeden aileye dava

Melike Şahin / İstanbul
Yenidoğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddeden bir aile, çocukluk çağı aşılarını da yaptırmadı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞİKAYETÇİ OLDU
Bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, aile hakkında şikayetçi oldu. Bebek için "sağlık tedbiri" alınması istendi, yargı süreci başladı.
''KANUNLARIMIZ ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARINI GÖZETİR''
Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer, ''Kanunlarımız öncelikle çocuğun üstün yararı ilkesinin gözetilmesi gerektiğini söyler. Yani çocuğun sağlığı hem beden hem ruh sağlığı söz konusu olduğunda ailenin buradaki yükümlülüğü o çocuğun hem beden hem ruh sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapmak yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmemek hem suçtur hem de başka tedbirleri gerektirir.'' dedi.
Yenidoğan bebeklerin topuğundan ilk 72 saat içinde küçük bir miktar kan alınıyor.
Bu kanda yapılan tarama sayesinde SMA dahil kalıtımsal ve metabolik hastalıklar erken tespit ediliyor ve kalıcı hasar oluşmadan tedaviye başlanabiliyor.
Topuk kanından tarama sayesinde her yıl binlerce bebeğin hayatı kurtuluyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Aydın ise, ''Bundan elli yıl önce benim 1000 bebeğim doğuyor, bunun 134 tanesi bir yaşını göremiyor. Bakın ne kadar büyük bir sorun. Ama şu anda binde sekiz. Taramalar aşıların olması gibi faktörlere bağlı olduğu kanıtlanmış durumda.'' diye konuştu.
Ancak aşı reddinin yanı sıra bebeklerinden topuk kanı alınmasını istemeyen aileler var. Peki anne-baba olmak çocuğunun sağlığını riske atma hakkı verir mi?
Sözüer, ''Evet sizin çocuğunuz ama sizin çocuğunuz evinizdeki bir eşya gibi değil ister alırım ister satarım diyemezsiniz. Çocuğun üstün yararı söz konusu olduğunda velayet de gerektiğinde elinizden alınır ve bu konuda Türkiye'de gerekli yasalar var. Ancak bu yasalar maalesef etkili olarak uygulanmamakta. Dileriz yasalarımız etkili olarak uygulansın.'' ifadesini kullandı.
Aydın da ''Aşı yapılması bir çocuk hakkıdır. Çocuğun yüksek yararını esas alıyor biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF. Dolayısıyla çocuğun yüksek yararı olarak baktığınızda taramanın aileye de bırakılmaması gerekiyor diye düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.
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