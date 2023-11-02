Bebeğini fındık bahçesine gömmekle suçlanan anne: “İlaçlardan dolayı bazı olayları hatırlamıyorum”

Ordu’da evlilk dışı çocuğunu dünyaya getirip, evinin arkasındaki fındık bahçesine gömen 27 yaşındaki Bilge Çapa’nın yargılanmasına devam edilyior.
YÜZDE 99,99 İHTİMALLE ANNE VE BABA BELİRLENDİ
Soruşturmada, DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.’den doku örneği alınmıştı.
Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nde yapılan DNA profil karşılaştırılması sonucunda şüpheli ile S.Ö.’nün yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik anne ve babası olabilecekleri tespit edildi.
İLERİ DERECEDE ÇÜRÜME
İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı.
Raporda, ileri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.
5’İNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Bilge Çapa hakkında, “Alt soydan akrabayı kasten öldürmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Çapa, ilk duruşmada delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İfadelerinde olay tarihinde evde olduğunu söyleyen Çapa, HTS kayıtlarında o gün annesi ve kardeşiyle Perşembe ilçesinde olduğu tespit edilince 4’üncü duruşmada, yeniden tutuklandı.
Çapa, bugün 5’inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Çapa ve avukatının yanı sıra tanıklar katıldı.
Kendisine HTS kayıtlarına ilişkin yöneltilen soruya Bilge Çapa, “Ben cezaevinde HTS kayıtlarını düşündüm. Avukatımla da konuştum. Ben o akşam önceki savunmalarımda belirttiğim gibi evdeydim. Bunu hatırlıyorum. Kullandığım ilaçlar nedeniyle bazı olayları hatırlamıyorum.” yanıtını verdi.
HTS kayıtlarını kabul etmediğini söyleyen Çapa, “O gün bebekle hastaneden taburcu olduktan sonra evde kimse yoktu. Akşam saatlerinde uyudum. Uyuduğumda da kimse yoktu. Annem ve kardeşim telefonlarını yanından ayırmaz. Ertesi gün uyandığımda bebek vefat etmişti. Yine evde kimse yoktu. Evde biri olsa yardım isterdim. Bebek öldüğü için korktum, bebeği çatıya bıraktım. Bundan sonra ailem eve geldi. Bebeği görmediler. Bu olaylar esnasında ailem yoktu.” diye konuştu.
Olay günü yaptığı telefon görüşmelerini de hatırlamadığını belirten Çapa, “HTS kayıtlarında S.C. ile yaptığım konuşmayı hatırlamıyorum. Sevgilim veya erkek arkadaşım değildir. Taksici Faruk ile de yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum.” dedi.
Sanık avukatı da HTS kayıtlarının yanlış olduğunu söyleyerek, “Rapor gerçeği yansıtmıyor. Polis arkadaşımız baz istasyonlarının bulunduğu yolu göstermiş. Bulunduğu konumu göstermemiş.” dedi.
“KIZIMIN BEBEK DOĞURDUĞUNU GÖRMEDİM”
Tanık olarak tekrar dinlenen anne S.Ç., kızının doğum yaptığı sırada evde olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.
TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Sanık ile tanıkları dinleyen mahkemeye heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyip, Bilge Çapa’nın tutukluluğuna devam kararı verdi.
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