Bebeğini fındık bahçesine gömmekle suçlanan anne: “İlaçlardan dolayı bazı olayları hatırlamıyorum”

HTS kayıtlarını kabul etmediğini söyleyen Çapa, “O gün bebekle hastaneden taburcu olduktan sonra evde kimse yoktu. Akşam saatlerinde uyudum. Uyuduğumda da kimse yoktu. Annem ve kardeşim telefonlarını yanından ayırmaz. Ertesi gün uyandığımda bebek vefat etmişti. Yine evde kimse yoktu. Evde biri olsa yardım isterdim. Bebek öldüğü için korktum, bebeği çatıya bıraktım. Bundan sonra ailem eve geldi. Bebeği görmediler. Bu olaylar esnasında ailem yoktu.” diye konuştu.



Olay günü yaptığı telefon görüşmelerini de hatırlamadığını belirten Çapa, “HTS kayıtlarında S.C. ile yaptığım konuşmayı hatırlamıyorum. Sevgilim veya erkek arkadaşım değildir. Taksici Faruk ile de yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum.” dedi.



Sanık avukatı da HTS kayıtlarının yanlış olduğunu söyleyerek, “Rapor gerçeği yansıtmıyor. Polis arkadaşımız baz istasyonlarının bulunduğu yolu göstermiş. Bulunduğu konumu göstermemiş.” dedi.



“KIZIMIN BEBEK DOĞURDUĞUNU GÖRMEDİM”



Tanık olarak tekrar dinlenen anne S.Ç., kızının doğum yaptığı sırada evde olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.



TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Sanık ile tanıkları dinleyen mahkemeye heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyip, Bilge Çapa’nın tutukluluğuna devam kararı verdi.