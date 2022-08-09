Beyza Doğan'ın katili Selim Tekin öldü

İstanbul Bahçelievler’de, 16 yaşındaki Beyza Doğan’ı öldürdükten sonra kendi kafasına tabancayla ateş eden Selim Tekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - İHA - DHA 09.08.2022 - 12:44

Beyza Doğan'ın katili Selim Tekin öldü

Bahçelievler'de 6 Ağustos günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Salim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı, ardında aynı silahla girişiminde bulundu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Salim Tekin ise intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldı. Tekin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...