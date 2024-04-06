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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Türk bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden 88 metre boyundaki "Sare İmamoğlu" adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı.

kaptanının durumu telsizle Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza konusunda bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip kılavuz kaptan koordinasyonunda Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

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