Çeşme’de nüfus 1 milyona dayandı

Turizmin gözbebeği Çeşme, 9 günlük bayram tatilinde de tatilcilerin gözdesi oldu. Bayram tatilinin başlamasından hemen önce rezervasyonlar yüzde 80'lere ulaşırken, bayramın ikinci gününde doluluk yüzde 100'e ulaştı.



Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri de nüfusun 1 milyona dayandığı Çeşme'de huzur ve güvenin korunması için ek önlemler aldı. Polis bölgesinde 200, jandarma bölgesinde 90 güvenlik görevlisi, bayram tatili boyunca asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik görev yapıyor.



Çeşme ve özellikle Alaçatı otoban girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, güvenlik ekipleri, tatilcilere kolonya dökerek, şeker ikram etti. Öte yandan güneşli havayı fırsat bilen birçok tatilci de ünlü Ilıca Plajı'nda güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti.



Tatilci yoğunluğu esnafın yüzünü güldürürken, Çeşme ve Alaçatı sokakları hareketlendi.

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