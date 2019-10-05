Hatay'da Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan ve kentteki cezaevinden 3 ay önce firar eden Bayraz Ben'in (27) saklandığı adresi tespit etti.
Ekipler, Barbaros Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda Ben'i evinin damında uyurken yakaladı.
Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Cezaevi firarisi evinin damında uyurken yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Hatay'da cezaevinden firar eden hükümlü evinin damında uyurken yakalandı.
Hatay'da Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan ve kentteki cezaevinden 3 ay önce firar eden Bayraz Ben'in (27) saklandığı adresi tespit etti.