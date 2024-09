Değişiklikle, TBMM üyeliği için adayların belirlenmesine yönelik yöntemlerin, ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması, merkez yoklaması olduğu belirtildi. Tüzüğe göre, hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına, il örgütlerinin görüşü doğrultusunda Parti Meclisince (PM) karar verilecek. Örgüt denetiminde ön secim ve örgüt denetiminde aday yoklamasında seçim sonuçları, PM'nin kararıyla tespit edilerek, Yüksek Seçim Kuruluna merkez yoklaması usulüne göre bildirilecek. PM kararı tespit niteliğinde olup, kesinleşen seçim sonuçlarını değiştirir nitelikte olamayacak. Bu yöntemlerde kullanılacak oy pusulasında adayların bölge, cinsiyet, yaş, meslek gibi dağılımlarının dengeli olmasını sağlayacak önlemler alınacak. Bunu niçin her seçim çevresinin özelliklerine göre oy kullanma esasları yönetmelikle belirlenecek. Örgüt denetiminde önseçim veya örgüt denetiminde aday yoklaması yapılan seçim çevrelerinde PM, TBMM üye tamsayısının yüzde 15'i kadar sırayı genel merkez kontenjanı olarak belirleyebilecek. Bu kontenjan her bir seçim çevresinde toplam milletvekili sayısının yüzde 15'i kadar olabilecek. PM, ölçme değerlendirme yöntemlerinden yararlanarak, genel merkez kontenjanına ayrılan sıraları üçte birine kadar il örgütüne, üçte birine kadar gençlik ve kadın kolları üyelerine, üçte birine kadar da TBMM'nin mevcut partili üyelerine ayıracak. Gençlik ve kadın kolları üyelerine ayrılan sıraların en az dörtte biri önceki seçimde milletvekili seçilmiş sıralara ayrılacak. Merkez yoklamasında ise adaylar doğrudan PM tarafından belirlenecek. Ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması ya da örgüt denetiminde aday yoklamasına katılanlar, merkez yoklaması, merkez adaylığı veya genel merkez kontenjanı için başvuramayacak. En az bir seçim çevresinin aday listesinin ilk sırasında engelli adaya yer verilecek.

ÜÇ DÖNEM KURALI



Tüzüğe göre, bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili seçilebilecek. Yarısı tamamlanmadan seçimlerin yenilendiği yasama dönemleri hesaba katılmayacak. Önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması yöntemlerinde dönem koşulu aranmayacak. Partinin milletvekili bulunmayan seçim çevrelerinde milletvekili çıkarmak veya bu seçim çevrelerinde partinin oyunu yükseltmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulunun önerisi PM kararıyla dönem kuralı uygulanmayabilecek.



Buraya eklenen ek maddeye göre, dönem kuralı uygulaması 24 Haziran 2018 seçimleriyle oluşmuş TBMM 27. yasama dönemi itibarıyla başlayacak.



YEREL SEÇİMLERDE ADAY BELİRLEME SÜRECİ



Üç dönem kuralı yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde de uygulanacak. Buna göre, bir kişi en fazla üç dönem üst üste belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek. Ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması yöntemlerinde dönem koşulu aranmayacak. Seçim çevresi değişikliğinde dönem istisnası, Merkez Yönetim Kurulu önerisi PM kararıyla uygulanabilecek.



Örgüt denetiminde ön seçim veya örgüt denetiminde aday yoklamasında seçimle belirlenen milletvekili, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylıklarında, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu seçiminde, il ve ilçe yönetim kurullarının seçiminde, il kongre delegeleri ve kurultay delegeleri seçimlerinde yüzde 50 cinsiyet kotası, yüzde 30 gençlik kotası uygulanacak. Cinsiyet ve gençlik kotaları kurultaylarda kademeli olarak arttırılacak.



Bu kota 18-25 yas aralığı için yüzde 10 gençlik kotası, 26-40 yas aralığı için yüzde 20 çalışma çağı kotası olarak uygulanacak.



Adaylık başvurusu olması halinde en az bir engelli, ilçe ve il yönetim kurulları ile PM'de yer alacak.



Disipline sevk işlemlerinde sevk organının ve yetkili disiplin kurulunun belirlenmesinde ilgilinin, parti suçu işlediği tarihteki görevi dikkate alınacak.



Kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi, Yüksek Disiplin Kurulunun ve parti üyeliğinin devam etmesi durumunda cezanın kesinleştiği tarihteki başkan veya sekreterinin görüşü alınarak PM'de olacak.



Öte yandan partinin kurultay yönetmeliğindeki bazı maddelerde de düzenlemeye gidildi.



ÖZGÜR ÖZEL KURULTAY'DA KONUŞTU



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay'daki konuşmasına seçim öncesindeki çalışmalarını anlatarak başladı. Gölge Kabine kurduklarını dile getiren Özel, "Parti yönetiminde ve sonrasında yerel yönetim adaylıklarında kadınların ve gençlerin önünde duran kapının kilidini açtık." dedi.



Seçimlerdeki başarısından bahseden Özel, "İttifakla girilen son 3 seçimden daha yüksek bir oya ulaştık. 7 bölgede 412 belediye kazandık. Partimizi 47 yıl sonra yüzde 38 oyla birinci parti yaptık. Bugün şunu gururla söylüyorum ve her birinizin her yerde tekrarlamasını istiyorum. CHP, Türkiye’nin Birinci Partisi!" dedi.



Tüzüğün ortak çalışmanın bir ürünü olduğunu dile getirip "Bu tüzüğün hiçbir maddesi ya da bir bütün olarak tamamı, Genel Başkan açısından güvenoyu ya da güvensizlik oyu değildir." dedi.



Tüzükte cinsiyet kotası ve gençlik kotalarında bazı düzenlemelerin olacağına vurgu yapıp "Yüzde 20'lik gençlik kotasını ikiye böleceğiz." ifadelerini kullandı.



"KİLİDİ AÇTIK"



Özel'in açıklamaları şöyle:



"Geçen yıl 4-5 Kasım kurultayımız ise bizlere, önce yerel seçimlerde ardından genel seçimlerde birinci olma görevi vermiştir. Kurultayın hemen ardından Yaş ortalaması 43 olan Parti Meclisimizle çalışmaya başladık. Yaş ortalaması 46 olan bir MYK oluşturduk, tecrübe ile gençliğin enerjisini bir araya getirdik. İki kurulun da yaş ortalaması benden düşüktür. İdari MYK ve Gölge Kabine’den oluşan 24 kişilik bir Merkez Yönetim Kurulu belirledik. Tüm bakanlıklara denk, onları takip edecek, ve politika üretecek, kadın-erkek eşit temsile dayalı bir Gölge Kabine oluşturduk. Bu partiyi kadınların ve gençlerin partisi yapacağız demiştik.



Parti yönetiminde ve sonrasında yerel yönetim adaylıklarında kadınların ve gençlerin önünde duran kapının kilidini açtık.



"TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNİ SAVUNDUM"



Tüm yurt dışı temaslarımda, Türkiye’nin menfaatlerini savundum, Gazze’deki zulmü gündeme getirdim. Sivil toplumla, sendikalarla, meslek örgütleriyle daha çok temas kuran bir CHP olmalı dedik. İşveren temsilcileriyle de işçi sendikalarıyla da daha çok temas ettik. DİSK’in vergide adalet eyleminde bulunduk, 1 Mayıs’ta işçi örgütlerinin yanlarında olduk. Farklı platformlarda bir araya geldik. Onlara güç verdik. Onlar da; Eğitim Mitingi’ne, Emekli Mitingi’ne, Emek Mitingi’ne ve pek çok toplantımıza katılım göstererek, bize güç verdiler.



Bu parti; 2018, 2019, 2023 seçimlerine ittifakla gitti. 2024’ün de ittifaksız kazanılamayacağına inanılıyordu. Bize, “oturun anlaşın, ittifaksız kaybedersiniz” deniliyordu. İttifakı reddeden parti olmadık, sırf ittifak yapabilmek için de olmadık tavizler vermedik. Biz ittifakın partilerle değil milletin kendisiyle yapıldığında sonuç getirdiğini cümle aleme kanıtladık. Renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan Türkiye İttifakı’nı meydan meydan büyüttük.



"CHP, TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ"



Yerel seçimlerde adaylarımızı belirlerken 3 şeye inandık. Kadınlara inandık, gençlere inandık, bilime inandık. 890 noktada önseçim yapılabilir diye örgütlerimize bildirimde bulunduk. 199 noktada önseçim yaptık. 106 mitingde sadece halkın gündemini konuştuk. Emeklileri, emekçileri, çiftçileri, başka ülkelerde hayal kurmaya mecbur bırakılan gençleri anlattık.



İttifakla girilen son 3 seçimden daha yüksek bir oya ulaştık. 7 bölgede 412 belediye kazandık. Partimizi 47 yıl sonra yüzde 38 oyla birinci parti yaptık. Bugün şunu gururla söylüyorum ve her birinizin her yerde tekrarlamasını istiyorum. CHP, Türkiye’nin Birinci Partisi!



"ERDOĞAN'I PARTİSİNDE ZİYARET ETTİM"



Siyaset masasında sadece halkın sorunları yer tutmalı dedik.



Bu anlayışla; Ramazan Bayramı’nda bütün siyasi liderleri aradım. 23 Nisan resmi programlarına katıldım. Anıtkabir’de tokalaştım, resepsiyonda çay içtim. Erdoğan’ı partisinde ziyarete gittim. Daha sonra Erdoğan’ı Genel Merkezimizde ağırladım. Çok sayıda liderle görüşmeler yaptım. Yaptığım her görüşmede kurduğum her temasta sadece halkın sorunlarını beklentilerini gündeme getirdim.