CHP'de Tüzük Kurultayı | Özel: İstanbul'un sevgilisini kimsenin insafına bırakmayız

Bu anlayışla; Ramazan Bayramı’nda bütün siyasi liderleri aradım. 23 Nisan resmi programlarına katıldım. Anıtkabir’de tokalaştım, resepsiyonda çay içtim. Erdoğan’ı partisinde ziyarete gittim. Daha sonra Erdoğan’ı Genel Merkezimizde ağırladım. Çok sayıda liderle görüşmeler yaptım. Yaptığım her görüşmede kurduğum her temasta sadece halkın sorunlarını beklentilerini gündeme getirdim.

Yerel seçimlerde adaylarımızı belirlerken 3 şeye inandık. Kadınlara inandık, gençlere inandık, bilime inandık. 890 noktada önseçim yapılabilir diye örgütlerimize bildirimde bulunduk. 199 noktada önseçim yaptık. 106 mitingde sadece halkın gündemini konuştuk. Emeklileri, emekçileri, çiftçileri, başka ülkelerde hayal kurmaya mecbur bırakılan gençleri anlattık. İttifakla girilen son 3 seçimden daha yüksek bir oya ulaştık. 7 bölgede 412 belediye kazandık. Partimizi 47 yıl sonra yüzde 38 oyla birinci parti yaptık. Bugün şunu gururla söylüyorum ve her birinizin her yerde tekrarlamasını istiyorum. CHP, Türkiye’nin Birinci Partisi!

"DOĞRU YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



“Normalleşme CHP’ye yarıyor” kaygısına kapıldılar. Şimdi sertleşmek, kavga etmek, eski Türkiye’ye dönmek istiyorlar. Kusura bakmasınlar, eski Türkiye artık geride kalmıştır. Biz ne yaptıklarını görüyoruz ve oyuna gelmeyeceğiz. Biz, cesaret isteyen bu doğru yolda yürümeye devam edeceğiz.



Bizi bu süreçte en çok üzen, toplumun satın aldığı, bize oy vermeye eli gitmeyenlerin önyargılarının yıkıldığı ve Cumhur İttifakı’nı iç çekişmelerle götüren bu süreç üzerinden aldığımız haksız eleştirilerdir. Yapmamız gereken, toplumla birleşe birleşe iktidara yürümektir. Yolumuz, iktidar yoludur.



"NE GÜVEN OYU NE GÜVENSİZLİK OYU"



Bütün delegelerimizin bilmesini isterim ki, bu tüzüğün hiçbir maddesi ya da bir bütün olarak tamamı, Genel Başkan açısından güvenoyu ya da güvensizlik oyu değildir. Tüzük değişikliğine ilişkin her bir maddede herkesin özgürce düşünmesini ve hür iradeleriyle karar vermesini istiyoruz. Bu tüzük ne benimdir ne önceki genel başkanımızındır.



Bu metin komisyondan oy birliği ile geçmiştir.



Bu öneriler Sayın Kılıçdaroğlu’nun taahhütlerinin, benim taahhütlerimin ve örgütün taleplerinin bir arada yer aldığı metindir.



"ÖN SEÇİMLERE GİRECEĞİM"



Siyasete girdiğim günden bu yana ön seçimi savunan, 2015 yılında Manisa’da girdiğim ön seçimde aldığım yüzde 86 oyla tüm zamanların rekorunu kıran, gördüğü her sandığa giren bir yol arkadaşınızım. Her yol arkadaşıma da ön seçime girmesini tavsiye ederim. Ben de Genel Başkan olarak bundan sonra ön seçimlere gireceğim.

İMAMOĞLU ÜZERİNDEKİ YARGI KARARLARINA İLİŞKİN DESTEK



Partinin genel başkan sıfatıyla üyelerimizin adına İmamoğlu'nun tumumu partimizin tutumudur. CHP, İmamoğlu'nun yanındadır. İstanbul'un sevgilisini kimsenin insafına bırakmayız. Herkes haddini bilecek.