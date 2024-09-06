CHP'de Tüzük Kurultayı | Özel: İstanbul'un sevgilisini kimsenin insafına bırakmayız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tüzük Kurultayı başladı.



Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle Sivas'ta yapılan Tüzük Kurultayı'nın resmi açılışı, Ankara'da gerçekleştirildi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına seçim öncesindeki çalışmalarını anlatarak başladı. Gölge Kabine kurduklarını dile getiren Özel, "Parti yönetiminde ve sonrasında yerel yönetim adaylıklarında kadınların ve gençlerin önünde duran kapının kilidini açtık." dedi.



Seçimlerdeki başarısından bahseden Özel, "İttifakla girilen son 3 seçimden daha yüksek bir oya ulaştık. 7 bölgede 412 belediye kazandık. Partimizi 47 yıl sonra yüzde 38 oyla birinci parti yaptık. Bugün şunu gururla söylüyorum ve her birinizin her yerde tekrarlamasını istiyorum. CHP, Türkiye’nin Birinci Partisi!" dedi.



Tüzüğün ortak çalışmanın bir ürünü olduğunu dile getirip "Bu tüzüğün hiçbir maddesi ya da bir bütün olarak tamamı, Genel Başkan açısından güvenoyu ya da güvensizlik oyu değildir." dedi.



Tüzükte cinsiyet kotası ve gençlik kotalarında bazı düzenlemelerin olacağına vurgu yapıp "Yüzde 20'lik gençlik kotasını ikiye böleceğiz." ifadelerini kullandı.

"KİLİDİ AÇTIK"

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Geçen yıl 4-5 Kasım kurultayımız ise bizlere, önce yerel seçimlerde ardından genel seçimlerde birinci olma görevi vermiştir. Kurultayın hemen ardından Yaş ortalaması 43 olan Parti Meclisimizle çalışmaya başladık. Yaş ortalaması 46 olan bir MYK oluşturduk, tecrübe ile gençliğin enerjisini bir araya getirdik. İki kurulun da yaş ortalaması benden düşüktür. İdari MYK ve Gölge Kabine’den oluşan 24 kişilik bir Merkez Yönetim Kurulu belirledik. Tüm bakanlıklara denk, onları takip edecek, ve politika üretecek, kadın-erkek eşit temsile dayalı bir Gölge Kabine oluşturduk. Bu partiyi kadınların ve gençlerin partisi yapacağız demiştik.



Parti yönetiminde ve sonrasında yerel yönetim adaylıklarında kadınların ve gençlerin önünde duran kapının kilidini açtık.



"TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNİ SAVUNDUM"



Tüm yurt dışı temaslarımda, Türkiye’nin menfaatlerini savundum, Gazze’deki zulmü gündeme getirdim. Sivil toplumla, sendikalarla, meslek örgütleriyle daha çok temas kuran bir CHP olmalı dedik. İşveren temsilcileriyle de işçi sendikalarıyla da daha çok temas ettik. DİSK’in vergide adalet eyleminde bulunduk, 1 Mayıs’ta işçi örgütlerinin yanlarında olduk. Farklı platformlarda bir araya geldik. Onlara güç verdik. Onlar da; Eğitim Mitingi’ne, Emekli Mitingi’ne, Emek Mitingi’ne ve pek çok toplantımıza katılım göstererek, bize güç verdiler.

Bu parti; 2018, 2019, 2023 seçimlerine ittifakla gitti. 2024’ün de ittifaksız kazanılamayacağına inanılıyordu. Bize, “oturun anlaşın, ittifaksız kaybedersiniz” deniliyordu. İttifakı reddeden parti olmadık, sırf ittifak yapabilmek için de olmadık tavizler vermedik. Biz ittifakın partilerle değil milletin kendisiyle yapıldığında sonuç getirdiğini cümle aleme kanıtladık. Renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan Türkiye İttifakı’nı meydan meydan büyüttük.



"CHP, TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ"

Yerel seçimlerde adaylarımızı belirlerken 3 şeye inandık. Kadınlara inandık, gençlere inandık, bilime inandık. 890 noktada önseçim yapılabilir diye örgütlerimize bildirimde bulunduk. 199 noktada önseçim yaptık. 106 mitingde sadece halkın gündemini konuştuk. Emeklileri, emekçileri, çiftçileri, başka ülkelerde hayal kurmaya mecbur bırakılan gençleri anlattık.



İttifakla girilen son 3 seçimden daha yüksek bir oya ulaştık. 7 bölgede 412 belediye kazandık. Partimizi 47 yıl sonra yüzde 38 oyla birinci parti yaptık. Bugün şunu gururla söylüyorum ve her birinizin her yerde tekrarlamasını istiyorum. CHP, Türkiye’nin Birinci Partisi!

"ERDOĞAN'I PARTİSİNDE ZİYARET ETTİM"



Siyaset masasında sadece halkın sorunları yer tutmalı dedik.

Bu anlayışla; Ramazan Bayramı’nda bütün siyasi liderleri aradım. 23 Nisan resmi programlarına katıldım. Anıtkabir’de tokalaştım, resepsiyonda çay içtim. Erdoğan’ı partisinde ziyarete gittim. Daha sonra Erdoğan’ı Genel Merkezimizde ağırladım. Çok sayıda liderle görüşmeler yaptım. Yaptığım her görüşmede kurduğum her temasta sadece halkın sorunlarını beklentilerini gündeme getirdim.