CHP’den Anayasa Mahkemesi’ne Can Atalay başvurusu

“ANAYASA’NIN 84 VE 95’İNCİ MADDELERİNE AYKIRI OLDUĞU AÇIKTIR”



“Anayasa’nın 2, 6 ve 153’üncü maddeleri uyarınca bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi ilişkin tezkere okutma durumunun yok hükmünde sayılmasını ve bunun tespit edilmesini Anayasa Mahkemesi’nden talep ediyoruz.” diyen Günaydın, şunları kaydetti:



“Meclis İçtüzüğünün eylemli olarak ihlal edilmesi sonrasında oluşan parlamento kararının da Anayasa’nın 84 ve 95’inci maddelerine aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle de parlamento kararının iptal edilmesini ve yürütmesinin durdurulmasını da Anayasa Mahkemesi’nden talep ediyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne bu başvuruların yapılabilmesinin 7 ila 10 günlük zamanları vardır. 30 Ocak Salı günü gerçekleştirilen bu parlamento okuma kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu 3 gün içerisinde dilekçesini hazırlamış ve bugün Anayasa Mahkemesi’nden randevu alarak dilekçeleri mahkemeye sunma durumuna gelmiştir. Biz Anayasa Mahkemesi’nin daha evvel verdiği kararlara uyarlı olarak hem yok hükmünde sayılma hem de iptal ve yürütmenin durdurmasına yönelik taleplerimizi olumlu karşılamasını, 15 gün içerisinde kararını vermesini ve kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermesini bekliyoruz. Bu çerçevede CHP grubu bugün Anayasa Mahkemesi’ne dilekçesini sunmak üzere burada bulunuyor.”

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