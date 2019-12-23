CHP'den rüşvet iddialarına ilişkin açıklama

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı gündemine ilişkin açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki rüşvet tartışmasına değindi.

İçişleri Bakanlığı'nın iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirmesiyle ilgili Öztrak şunları söyledi:

"Mevcut iktidarın bundan önceki Başbakan yardımcısı, Meclis Başkanı o dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ankara'yı parsel parsel satmakla suçlamıştı. Hiçbir soruşturma başlatılmamıştı. Bu hassasiyeti keşke bundan önceki başkan için de gösterselerdi."



SİNAN AYGÜN'DEN AÇIKLAMA