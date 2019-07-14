nermin.yurteri@ntv.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'nin de katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı, S-400'ler başta olmak üzere dış politika ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

RUSYA'DAN S-400 TESLİMATI

''Tarihimizin en önemli anlaşması bu anlaşmadır. S-400'ler NATO'nun geleceğini de güçlü etkileyecek, NATO mutlu olmalı. S-400'lerle ilgili süreç Nisan 2020'de tamamlanacak.

S-500 MESAJI

S-500'leri de yine Rusya ile yapmak durumu söz konusu.



''S-400'LERİN KONTROLÜ TAMAMEN TSK'DA OLACAK''

Sayın Trump ile bir telefon görüşmem olabilir. S-400'lerin kontrolü tamamen TSK'da olacak. F-35'leri vermemek dostluğa ve ortaklığa yakışmaz.

''S-400 ALINMASININ NEDENİ BÖLGEDE BARIŞI KORUMAK''



S-400 alınmasının nedeni bölgede barışı korumak.

ABD İLE YAPTIRIM TARTIŞMASI

Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları konusunda imzalar 2017'de atıldı, F-35'ler bu kapsamda değil. Trump'ın CAATSA'dan feragat etme ve erteleme yetkisi var. Orta yolu bulması gereken Sayın Trump'tır, F-35'lerde ortağız, ödemesini yaptık.

''SIĞINMACI POLİTİKASI NEDENİYLE TÜRKİYE'YE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLMELİ''

Biz S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz, barışı ve milli güvenliğimizi garantiye alıyoruz. ABD'den sonuç alamayınca Rusya'ya yöneldik. Siyasette ABD'nin temsilcisi gibi hareket edenler var. S-400'ler keyfi değil bir zorunluluktur. Dış politikada tutarlı ve ahlaklı politikadan taviz vermedik. Sığınmacı politikası nedeniyle Türkiye'ye Nobel Barış Ödülü verilmeli.

İDLİB'DEKİ SON GELİŞMELER

İdlib'in güvenliği konusunda Rusya ile anlayış birliğini koruyoruz.''

RUMLARA SİLAH AMBARGOSU KALKAR MI?



Teklifi getiren zat Türkiye düşmanı inanıyorum ki Sayın Trump bu oyunu bozar.



KUZEY IRAK'TA PENÇE HAREKATLARI



Bu sürecin sonunda artık Kandil diye bir tehdit kaynağı kalmayacak. Fırat'ın doğusundaki terör koridorunun ucunu kapatmış olacağız.



DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ



Bölgeye çöreklenme çabalarına karşı somut adımlar atıyoruz. Altımızın oyulmasına fırsat tanımadan inisiyatif kullanmaktan tarafız.



AB'DEN SONDAJ YAPTIRIMI HAZIRLIĞI



Bunlar blöf, dikkate almaya gerek yok.



FETÖ İLE MÜCADELE



FETÖ ile mücadelenin tamamen bittiği kanaatinde değilim. Metastaz yapmış kanser mikrobu gibi tamamen kesilip atılması lazım. Bu can bu tende olduğu sürece bu mücadele sürecek.''

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.