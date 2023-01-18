Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim için '14 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk kez çok net bir mesaj geldi.

Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 14 Mayıs'ta seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir.'' ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı, SİHA üreticisi Baykar firmasına devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne süren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki da gösterdi.



Erdoğan, ''Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?



''2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyastemizin sembolü hem de yeni vizyonumuz 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık. 2023 seçimlerine karşımızda oluşturulan ucube ittifakın hezeyanları ile uğraşarak hazırlanıyoruz.

''SEÇİM 14 MAYIS'TA'' MESAJI: MİLLETİMİZ 73 YIL SONRA AYNI GÜN 6'LI MASAYA YANITINI VERECEK

Rahmet Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıoktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Şimdi de 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere 'Yeter' diyecektir. Milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız.

6'LI MASA ELEŞTİRİSİ

Dünya küresel krizi konuşuyor bunlar masa krizi ile meşgul.

6'lı masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin çamur siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyoruz.

''DARBE YAPAN ORDUYU ALKIŞLAYANLARIN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZEN ORDUYA DÜŞMANLIKLARI GAYET TABİİDİR''

Bir ülkenin ordusu komutanları savunma sanayii ürünleri kimler tarafından niçin hedef alınır diye düşünmeden edemiyor. Bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. Mesela Yunanistan'ın bu konudaki feveranlarını anlayabiliyoruz, PKK'nın feryatlarının sebebi yerindedir onu da anlıyoruz. Darbe yapan orduyu alkışlayanların terör örgütlerinin başını ezen orduya düşmanlıkları gayet tabiidir.

''ENFLASYONA SEBEP OLAN TUZAKLARI BOZDUK''

En büyük sorunumuz enflasyondu o da düşüşe geçti. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 50'lere 30'lara doğru düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, hesapları altüst ettik tedbirlerimiz aldık.

ALİ BABACAN'IN BAYKAR İDDİALARINA TEPKİ

Baykar'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleri, çalışanları ve başarılarıyla savunma sanayiimizin tamamı hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden Baykar'ı hırpalayabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya hak ettikleri cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Ülkemizde Milli Mücadele'nin de etkisi ile Cumhuriyetimiz kurulduktan hemen sonra başlayan bir savunma sanayii hamlesi vardı. 2022 ve şu anda malum 2023 bu kardeşiniz başbakanlık makamını da gördü cumhurbaşkanlığı makamını da gördü. Kiminle nasıl çalıştık hepsi kayıtlarımızda mevcut. Öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki doğru dürüst helikopterin yok. Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı.

AHMET DAVUTOĞLU'NA SERT TEPKİ



Yanında bir tanesi daha var aynen o da öyle. Bizden üniversite istediler, bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık, ne zaman ki başbakanlık koltuğuna oturdu, bilabedel vakfına mülk edindi. Bunun bir örneği yok. Ama bunlar bunu yaptı. Devlet Bey ona serok Ahmet diyor. Bu tür işler yapıyor. O vakıftaki yöneticiler acaba bunu nasıl izah edeceksiniz?

''BAY KEMAL KOMUTANLARIMIZA HAKARET EDECEK ÇAPTA DEĞİLSİN, HADDİNİ BİL''

Şimdi savaş uçağı noktasında da çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün bunlarla beraber olay sadece savaş aracı değil bunun ürünlerini de üreteceksin. Harp araç gereç mühimmat hepsinin olması lazım. Ülkemiz mühimmatı da üretmeye başladı. Biz Türkiye'deki maalesef bu muhalefet ile çok uğraştığımız için ne yazık ki adım atmakta yoruluyoruz zorlanıyoruz. En son Arifiye'deki olay. Arifiye'de Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik. Kuvvet komutanlarımızla gittik. Muhalefetin başındaki adam öyle bir şey ki düşünün siz siyasetçi değilsiniz diyor. Neyi neden alkışlıyorlar? Alkışladıkları şey dünyayı titreten Fırtına obüslerinin teslim töreni. Konuşan başkomutan. Sen ne savunma bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin önce haddini bil. Bu cibilliyet meselesidir. İşin hukuki boyutu devam edecek hukuk karşısında bunun hesabını verecekler.

''SAVUNMA SANAYİİMİZDEKİ PROJE SAYINI 62'DEN 750'YE ÇIKARTTIK''

Geçen 20 yılda savunma sanayiimizdeki proje sayını 62'den 750'ye çıkarttık. Bugün İHA projesi yürüten 8 ayrı firmamız var. Bayraktar TB-2 Suriye'den Karabağ'a kadar büyük başarılara imza attı.

''BAYKAR'IN HEDEF ALINMASININ SEBEBİ ÜRETTİĞİ ARAÇLARLA ÜLKEMİZİN KAZANDIĞI ZAFERLERDİR''



Baykar'ın özelliği tüm projelerini kendi öz kaynaklarıyla geliştirmesidir. Baykar tasarım ve geliştirme çalışmalarına her türlü desteği hak eden bir şirkettir. 3 bini aşkın genç burada çalışıyor. Şirketin tercihi bu çalışmaları kendi öz kaynağıyla yapmaktır. Şirketin 20 yıllık gelirlerinin yüzde 75'i ihracatından geliyor. Baykar'ın aldığı tek destek gümrük vergisi, KDV, sigorta primi, stopaj indirimi gibi nakdi olmayan her firmanın yararlandığı kolaylıklardır. Baykar'ın hedef alınmasının sebebi ürettiği araçlarla ülkemizin kazandığı zaferlerdir, sahip olduğu kazanımlardır. Nişan alıp ateş ettikleri asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. Kendi adımıza ah ettiğimzi husus ise bir dönembunları adam yerine koyup görev vermiş olmamızdır. Biz dersimizi çıkardık milletimizden helallik diliyoruz.

MERAL AKŞENER'E BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ

6'lı masanın içinde iki isimden hanımefendi bugünkü konuşmasında özellikle bizim başörtüsü konusunu istismar ettiğimizden bahsediyor. Hanımefendi, Erdoğan'ın ve arkadaşlarının başörtüsü konusunda istismarcı olup olmayacağını benim milletim gayet iyi bilir. Eğer dürüstsen haysiyet sahibi isen arkadaşlarım randevu talep etti vermediniz. Çünkü Bay Kemal de sen de birbirinizden farkınız yok. Sen Saraçhane'de verdiğin görüntüyle zaten hangi istikamete gittiğini ortaya koyuyorsun. Biz bu işin istismarını değil tam manasıyla gerçeğini yapıyoruz. Biz yola çıktık milletimize de aile olayını başörtüsü konusunu anlatacağız. Sizinle bu işin mukayesesini yapacak değiliz. Varsa projeniz gönderirsiniz ona göre üzerinde çalışırız adımı da atarız. Aile kutsalımızdır. Güçlü aileler güçlü fertlerden ortaya çıkar. Siz ortağınızla birlikte malum LGBT'cilerle beraber yürüyebilirsiniz bizim onlarla da işimiz yok. Aile kurumumuzu çok sağlam zemine oturtmanın adresi AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır.''