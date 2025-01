Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yangın faciasına ilişkin açıklama: “Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 78 kişinin can verdiği Kartalkaya’daki yangın felaketine sebep olanların yargı önünde hesap vereceğini söyledi. Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinin tüm yönleriyle soruşturulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 şüphelinin gözaltında olduğunu anımsattı.

"171 ARAÇ VE 550 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kartalkaya’da yitirdiğimiz canların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aralarında aile dostlarımızın evlatlarının ve torunlarının da olduğu 78 vatandaşımıza rahmet diliyorum.

Saat 03.27’de başlayan yangının haberi alınır alınmaz, devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Ekiplerimiz tarafından ilk müdahaleler süratle yapıldı. Çalışmalara 171 araç ve yaklaşık 550 personel iştirak etti.

Facianın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve müfettişlerimiz tahkikatlarını derinleştirerek yürütüyor. AK Parti grubumuz, yangının tüm yönleriyle araştırılması için hazırladığı araştırma önergesini dün TBMM Başkanlığı’na sundu.

"BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERECEK"

Milletimize bu büyük acıyı yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. İşletme sahibi, otel çalışanları ve üç belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gereken neyse yapılacak.



Hepimizi sarsan, derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken birileriyle laf dalaşına girmek kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır.



Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine pervasızca sağa sola saldırmalarını eshefle karşılıyoruz.

"BU KUTLU YOLDA GEVŞEME YOK"



Vatandaşla arasına mesafe koyanlar, milletle arasına duvar örenler, açık söylüyorum; benim yol arkadaşlarım olamazlar. Dolayısıyla kibri, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Rakiplerimizin acizliğine umut bağlayarak rotamızı çizmeyeceğiz. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil, daima kendimizle yarıştık. Bize durmak yok. Bu kutlu yolda gevşemek, vazgeçmek yok.



Ülkemize kazandırdığımız eserleri birbiriyle yarıştırıyoruz. Türkiye’yi her alanda dünyanın önce en büyük 10 ülkesi, ardından en güçlü 3-5 devleti arasına çıkardığımızda verdiğimiz sözleri hakkıyla yerine getirmiş sayacağız.



Siyasi hokkabazlıklarla milleti kandırdığını zanneden sadece kendisini kandırmış olur. Muhalefet ile AK Parti ve Cumhur İttifakı arasındaki fark, yapılan her işte kendini zaten belli ediyor. Her geçen gün aramızdaki devasa vizyon farkı ortaya çıkıyor.

EKONOMİ MESAJLARI



AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bugüne dek milletimize karşı hep şeffaf olduk. Milletin kantarına çıkmadan evvel muhasebemizi kendi vicdanımızda yaptık. Çözüm bekleyen sorunlarımızı da vatandaşlarımızla dürüstçe paylaştık.

Ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık. Enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonla mücadele ederken üretimi artırmaya da özel önem veriyoruz. Üretim olmadan, istihdamı ve ihracatı koruyup, geliştiremeyiz. İşsizliğin ağır yükünü kimse taşıyamaz.

Bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmadıdır. Çeşitli alanlarda rastladığımız bu dalgayı kırmanın yolu enflasyonu düşürmekten geçiyor. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz kendi yetki alanlarında fahiş fiyat denetimlerini yapıyorlar. Resmi kurumların denetimlerini tamamlayacak olan en önemli unsur, vicdanlardaki denetimdir. Gözünü para bürüyen, hiçbir değer gözetmeyen zihniyet pek çok olayda şahit olduğumuz üzere dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz."