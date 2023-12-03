Diyarbakır'da 229 kilogram toz esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Bayırlı ve Yünlüce mahallelerinde operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 2 ayrı noktada toplam 229 kilogram toz esrar bulundu.



Ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı.

