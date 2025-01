Doğum yardımı 5 bin TL'ye çıkarıldı: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan doğum yardımına ilişkin yaptığı açıklamada;

"Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira; 3'üncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. İkinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DUYURDU

Erdoğan'ın açıklaması ardından T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Çocuk yardımlarıyla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz!



2. çocuk için her ay 1.500 TL, 3. çocuk ve sonrası için her ay 5.000 TL çocuk yardımını devreye alıyoruz." denildi.