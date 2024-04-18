Elazığ’da kazaya karışan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 162’nci Sokak’ta meydana geldi. E.K. idaresindeki otomobil ile O.M. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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