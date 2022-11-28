Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri'nde aranıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanda, otomobilinde silahla vurulmuş cesedi bulunan Erdal Sakız (43) cinayetinde tutuklanan Ersin Koç'un silahları Sakarya Nehri'ne attığını itiraf etmesinin ardından deniz polisi tarafından nehirde arama başlatıldı.

Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri'nde aranıyor

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Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın 10 gün sonra Çam dağı ormanında otomobilinin içerisinde baş ve göğüs kısmında mermi ve ayrıca elinde ise tüfekle vurulduğu anlaşılan cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında para meselesi bulunduğu öğrenilen fındık tüccarı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve 16 yaşındaki oğulları S.K. tutuklandı.

DALGIÇ POLİSLER NEHİRDE SİLAHLARI ARIYOR

Ersin Koç'un ifadesinde cinayette kullanılan silahları Ferizli ilçe girişi mevkinde Nehri üzerinde bulunan köprüden aşağıya attığını söylemesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dalgıç Polisler tarafından nehirde arama başlatıldı. Gün boyu yapılan aramalarda polisler silaha rastlamazken aramaların yarın da devam edeceği öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞLERDİ

Olayla ilgili ilk itiraf Ersin Koç'un kızından gelmişti. Ersin Koç'un kızıyla ilgili yapılan görüşmede, "Babamın ismini vermek zorunda kaldım, annem ve abim kurtulur mu?" dediği öğrenilmişti.

İlk itiraftan sonra bir itiraf da Erdal Koç'un eşinden gelmiş, olaya tanık olan Lale Koç'un "Erdal'ı kocam öldürdü." sözleriyle cinayeti doğruladığı ortaya çıkmıştı.

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