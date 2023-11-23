Eşini döverek hastanelik etti, kaçarken kaza geçirdi

Sivas'ta iddiaya göre, H.İ. Yunus Emre Mahallesi'nde eşi D.İ'yi öldüresiye dövdü.
D.İ. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polislerin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı sırada, H.İ'nin kullandığı 58 NP 542 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi'nde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra tarlaya savruldu.
Kazada yaralanan H.İ. hastanede tedavi altına alındı.
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