Galata'da şüpheli ölüm: Norveçli turist, odasında ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda, kiraladıkları evde Norveçli turist ölü bulundu, yanındaki Yunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Galata'da şüpheli ölüm: Norveçli turist, odasında ölü bulundu

Galata Hacımimi Mahallesi'nde internet üzerinden daire kiralayan Norveç vatandaşı Egil S. (52) ile Yunan Avangelia V'den (31) haber alamayan apartman görevlisi İbrahim E. durumu ev sahibine bildirdi.

Görüşmenin ardından kapıyı yedek anahtarla açıp daireye giren İbrahim E, çifti yatak odasında hareketsiz halde buldu.

Galata'da şüpheli ölüm: Norveçli turist, odasında ölü bulundu - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Egil S'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, Avangelia V'yi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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