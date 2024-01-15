Galata'da şüpheli ölüm: Norveçli turist, odasında ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Egil S'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, Avangelia V'yi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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