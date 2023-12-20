"Gemlik muhakkak taşınmalı, başka şansı yok" Deprem Bilimci Naci Görür uyardı

Marmara Denizi’nde son 1 ayda irili ufaklı bir çok deprem meydana geldi. Bu depremler, olası İstanbul depremini akıllara getirdi.

Peki bu sarsıntılar beklenen büyük depremin ayak sesleri mi?

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir televizyon programında merak edilen sorulara yanıt vererek uyarılarda bulundu.

Tunceli ve Elazığ'daki deprem tehlikesine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, "Büyük bir ihtimalle o bölgede dumanlı fayı var. Dumanlı fayı Gümüşhane’nin hemen yakınından gelir." dedi.

Gemlik ile ilgili uyarısını bir kez tekrarlayan Görür, "Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik, Geyve, İznik Kuzey Anadolu fayının Güney fayı üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de deniz kumuyla dolu. Kurtulma şansı yok." açıklamasında bulundu.

Naci Görür, programdaki konuşmasında öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Çınarcık çukurluğu içerisinde meydana geldi. 1999 depremi körfezin Çınarlık çukurluğuna açıldığı yerde durdu. Onun için Marmara büyük bir çoğunluğuyla depreme gebe hale geldi. Biz AB’nin, Deniz Kuvvetlerinin, TÜBİTAK’ın desteğiyle Marmara’da bir elin parmağından az, Namık Çağatay, Celal Şengör’ün de içinde olduğu benim başkanlığımdaki ekiple bu çalışmaları yaptık. Ve Marmara’da 2 fayın kilitli olduğu ve deprem üretme durumunda stres biriktirdiğini saptadık."