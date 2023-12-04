Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye yeni bir yağışlı ve fırtınalı hava sisteminin etkisi altına girdi.



Fırtına, Kuzey Ege’de de etkili oluyor.



Şiddetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.



Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi’nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Buna göre; Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe’den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

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