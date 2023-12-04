Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Fırtına nedeniyle, Çanakkale ve Göçeada arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

Sıcaklıklarda büyük düşüş (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

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yeni bir yağışlı ve fırtınalı hava sisteminin etkisi altına girdi.

, Kuzey Ege’de de etkili oluyor.

Şiddetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi’nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe’den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

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