Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Banu Parlak serbest bırakıldı

"NE YAPALIM, BENİM DE BÖYLE MERAKLARIM VAR"

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirterek, "Benim de; araba, ev gibi değil de böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" dedi.

