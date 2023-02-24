Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için gözler Diyanet'te

KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU



Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.



2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?



Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.



Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:



2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası



3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası



4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası