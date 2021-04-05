Hava durumu: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...



Batı kesimlerdeki yağışlar kuvvetli rüzgarların etkisiyle sürüyor. Yurdun iç kesimlerinde de süren kuvvetli rüzgarlar, soba zehirlenmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara neden olabilir.

Marmara Bölgesi'ndeki karayelle sıcaklık bugün 10 dereceye kadar düştü. Salı ve çarşamba günü lodosun etkisiyle bölgedeki sıcaklık tekrar yükselecek.



Bugün yağmurlu ve soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da, yarın sıcaklar lodosun etkisiyle tekrar yükselecek. Sıcaklıkların 18 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor.

25 DERECELERİ BULACAK



Akdeniz'de de sıcaklıklar artacak. Hafta ortasında bölgede 25 dereceler bekleniyor.



Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış ve rüzgarlar sürüyor. Yarın, başta İzmir olmak üzere yurdun batı bölgesindeki rüzgarların fırtına hızına çıkması bekleniyor.



AFAD UYARDI



Yarın beklenen hava olayına ilişkin uyarı yayımlayan AFAD, yurdun batı kesimlerini ağaç, direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması gibi konularda dikkatli olunmasını istedi.



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahminine şu şekilde yer verildi: