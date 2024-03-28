İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonucunu açıkladı

Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Seçime son günler kala strateji planın ne olduğu sorulması üzerine, yaklaşık 90 gündür projelerini, hedeflerini anlattığını, 4 gün sonra sandığa gidileceğini ve çalışılacak 3 gün kaldığını anımsatan Kurum, vatandaşın sandıkta eserden, hizmetten, sağlam adamlardan yana tavrını koyacağını düşündüklerini, umduklarını ve sahada da böyle hissettiklerini dile getirdi.

"AÇIK ARA KAZANACAĞIZ"



Murat Kurum, "Kazanıyor musunuz?" sorusu üzerine, sahaların anketin en güzel görüntüsü ve seçimin dili olduğunu belirterek, "Benim sahada gördüğüm motivasyon; bizim açık ara kazanacağımız. İnşallah 31 Mart akşamı bize gönül veren tüm kardeşlerimizle İstanbul'un sorunlarını çözmek üzere inşallah liyakatli kadrolarla geliyoruz." ifadesini kullandı.



Aleyhine ve lehine birçok anket bulunduğunu aktaran Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Manipüle edilen anketler de var. Bunu da doğru bulmuyorum. Bütün anket firmaları 14-28 Mayıs'ta farklı konuşuyorlardı. Hatta bugünkü CHP'li yönetim çıktı, 'Biz kazandık, öndeyiz.' gibi manipülasyonlar yaptılar, yine yapacaklardır. Buradan da milletimizi, bu noktada sandık görevlilerimizi uyarmak istiyorum. Son ana kadar biz orayı terk etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Çünkü aynı manipülasyonu yine yapacaklar. Çünkü bunların algı siyasetinden başka milletimize sunabilecekleri hiçbir şey yok. Sürekli algı, bahane."



İBB Başkan adayı Kurum, kendilerinin de anket yaptırdığına işaret ederek, "Bizim ölçümlerimizle 1,7 puan farkla kazanacağız." dedi.



Seçim çalışmalarının son günlerinde, küskün, dargın ya da protesto amacı güden seçmene dönük özel bir stratejisi olup olmayacağı ve bu kitlenin ne yoğunlukta olduğu sorulan Kurum, kararsız seçmenin çok fazla olmadığını, 4-5 puan denilebilecek bir kararsız seçmen bulunduğunu, neticede 31 Mart akşamı seçimi kazanacaklarını ve İstanbul'a hizmet etmek üzere göreve geleceklerini söyledi.



"CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜ İLÇE MİTİNGLERİMİZ OLACAK"



Seçimden önceki son 3-4 günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a gelerek ilçe bazında ziyaretleri olup olmayacağı sorulan Kurum, her seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçelerde mitingler yaptığını, sandıkla alakalı motivasyon için vatandaşla buluştuğunu anlattı.



Kurum, "Cuma ve cumartesi günü bu tarz ilçe mitinglerimiz olacak. Arkadaşlarımız, teşkilatlarımız hazırlıyor. Anadolu ve Avrupa yakasında 6-7 ilçede inşallah mitinglerimiz olacak." bilgisini verdi.



"EKREM BEY'İN MAL VARLIĞINI GİZLEMEYE GÖSTERDİĞİ ÖZENİ İSTANBUL'A GÖSTERMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanının ardından 3 villaya ilişkin bir tespitin kamuoyuna yansıması üzerine, "Villalar kişisel mal varlığım değil, şirketimizin üzerine." açıklamasını yeterli bulup bulmadığı sorulan Kurum, şunları kaydetti:



"Ekrem Bey'in mal varlığını gizlemeye gösterdiği özeni İstanbul'a göstermediğini görüyoruz. Mal varlığı vermeden önce farklı bir beyan, 3 gün sonra bir bakıyorsunuz 1,5 milyar liralık Boğaz'a nazır villalar çıkıyor. Niye insan mal varlığını gizler? 'Şeffaf olacağız, haktan, hukuktan, adaletten yana olacağız.' deyip, meydanlarda vatandaşımıza bu vaatleri verip, sonra da bu konuda şeffaf olamıyorsanız, şöyle dönüp aynaya bir bakmak lazım. 'Ben İstanbulluları 5 yıldır kandırıyorum, kandırmaya devam edeceğim.' Yok öyle yağma. Siz İstanbulluları kandırdınız, yalan söylediniz ama artık 31 Mart'ta bunun hesabını sandıkta milletimiz size soracak."

