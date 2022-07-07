İBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi meclisten geçti

İBB'nin 2022 yılı ek bütçesi meclisten geçti. Oy birliği ile alınan kararla, 2022 bütçesi 22 milyar 50 milyon TL artırılarak, 65 milyar 700 milyon TL'ye çıkarıldı.



İBB Meclisi temmuz ayı ikinci birleşimi, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.



Mecliste, 2022 yılı ek bütçelerini içeren gündem maddeleri de görüşüldü.



İBB'nin 43 milyar 650 milyon TL olarak onaylanan 2022 bütçesi; enflasyon, döviz kuru, personel ve SGK giderlerindeki artışlar gerekçesiyle meclis üyelerinin oy birliğiyle 22 milyar 50 milyon TL artırılarak, 65 milyar 700 milyon TL'ye çıkarıldı.



İETT'nin 2022 yılı için 7 milyar 700 milyon lira olarak onaylanan bütçesi ise 2 milyar 356 milyon 948 bin lira artırıldı.



Mecliste ayrıca bazı ilçe belediyelerinin ek bütçeleri de gündeme geldi.



Buna göre, Kartal Belediyesinin 523 milyon TL, Beylikdüzü Belediyesinin 454 milyon 48 bin TL, Avcılar Belediyesinin 400 milyon TL, Küçükçekmece Belediyesinin 370 milyon TL, Şişli Belediyesinin 350 milyon TL, Beşiktaş Belediyesinin 236 milyon 304 bin TL, Sultanbeyli Belediyesinin 186 milyon 356 bin TL, Ümraniye Belediyesinin 582 milyon TL, Arnavutköy Belediyesinin 730 milyon TL, Silivri Belediyesinin 280 milyon TL, Ataşehir Belediyesinin 390 milyon TL, Bakırköy Belediyesinin 453 milyon 829 bin TL ve Güngören Belediyesinin 220 milyon TL ek bütçeleri meclisten oy birliğiyle geçti.



SARIYER'DEKİ TAPU SORUNU



Mecliste, Sarıyer Rumeli Hisarı ve Pınar mahallelerinin 40 yılı aşkın süredir devam eden tapu sorununun çözümü için adım atıldı.



Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi'ndeki 93 bin 500 metrekarelik konut alanı ile Pınar Mahallesi'ndeki iki farklı parselde toplam 318 bin metrekarelik alanın satışı, komisyonun "sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine Gecekondu Kanunu ve İmar Affı Kanunu uyarınca satışı uygundur" görüşü doğrultusunda kabul edildi.



Meclisten geçen maddelerle ilgili söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun, hak sahiplerine tapu devrinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, belediyelerin taleplerini vatandaşın lehine olacak şekilde tadil ettiklerini kaydetti.



Coşgun, ayrıca sorunun bu dönem içerisinde çözüme kavuşturulmasını isteyerek Sarıyer Belediyesi ve İBB'nin süreçle ilgili atacakları adımları takip edeceklerini söyledi.



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de uzun yıllardır devam eden sorunun meclisten geçen kararla çözüldüğünü belirterek, tüm partilere teşekkür etti.



Mecliste mülkiyeti İBB'ye ait Kadıköy, Bağcılar, Fatih, Kağıthane ve Pendik'teki 8 parsel ve hissenin satışının kabulüne onay verilirken, Pendik'teki iki taşınmazın satışı ise reddedildi.



Bugünkü birleşimle temmuz ayı oturumları tamamlandı. Meclis, eylülde toplanmak üzere tatile girdi.

