İDO, Yunanistan seferlerine başlıyor

449 kişi kapasiteli hızlı deniz otobüsleri ile Ege kıyılarından adalara olan ulaşım süresini kısaltarak güvenli, hızlı ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmayı hedeflediklerinin aktarıldığı açıklamada "Ege Adalarındaki ilk gemimizle Sığacık Teos Marina-Samos arasını 1 saate düşürdüğümüz seferlerimize nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Ege adalarına açılmamızda iş birliği yaptığımız Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Feribotumuzun ana bağlama ve kalkış yeri olan Teos Marina, İzmir merkeze 50 kilometre mesafede olup yaklaşık 30-40 dakikalık yolculukla ulaşılabilmektedir. Ayrıca İzmir'den Seferihisar-Sığacık'a belediye otobüsleri bulunmaktadır. Özel aracınızla geldiğiniz takdirde Teos Marina içinde bağlı bulunan Samos Feribotuna 100 metre mesafede marina içinde indirimli park hizmeti bulunmaktadır. Teos Marina giden yolcu salonu içinde Setur Duty Free bulunmaktadır.

Gerekli izinlerin yetişmesi halinde gelen yolcu salonunda da nisan ayından itibaren Setur Duty Free hizmet verecektir. Yolcu bileti yanına otel, restoran gibi konaklama ve yeme-içme hizmetinin de dahil olduğu tur paketleri satışını acenteler üzerinden sistemimize entegre ederek ilerleyeceğiz. Konforlu entegre hizmet sunmak için deneyimli ekibimizle çalışıyoruz. Yunan adalarında geçerli olacak yeni vize açıklaması sonrası talebin artacağını öngörüyoruz. Ayrıca İDO markasına olan güven nedeniyle sefer düzenlediğimiz adalar yanında düzenlemediklerimiz için de satış sistemimizi geliştirerek farklı destinasyonlarda da acenteler ile iş birlikleri hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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