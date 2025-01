İmamoğlu: Biz bu yola çıktık, artık bu yoldan dönüş yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklandığı bilirkişi soruşturmasına ilişkin, “Ne yazık ki Türkiye’de hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku egemen olmuştur.” diyen İmamoğlu, “Bir avuç insan, siyasetçileri, medya mensuplarını, insanımızın her birisini susturmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, “Gazetecilere çektirilen hukuksuzluğa isyan ediyorum.” dedi.



CHP’NİN ADAY BELİRLEME SÜRECİ



Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlattığını anımsatan İmamoğlu, “Sayın Özgür Özel, son derece tarihi bir cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini başlatmıştır. CHP’nin 1 milyon 600 bin üyesi ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.” dedi.



İmamoğlu, CHP’nin aday belirleme sürecini ön seçimle belirleyecek olmasının Türk demokrasisi açısından devrim niteliğinde oluğunu söyledi.



“BİZ BU YOLA ÇIKTI, ARTIK DÖNÜŞ YOK”



Erken seçim çağrısını yineleyen İmamoğlu, “Sevgili vatandaşlarım, bu yol güllük gülistanlık bir yol değil. Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz. Bu yolun sonu, aydınlık ve huzurdur. Biz bu yola çıktık, artık bu yoldan dönüş yok. Her koşulda ve her zaman memleketimiz için tam yol ileri diyeceğiz.” diye konuştu.

“YARIN İFADEM ALINACAK”



Hakkındaki soruşturma nedeniyle yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vereceğini anımsatan İmamoğlu, şunları söyledi:



“Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için, İstanbul’un belediye başkanı olarak bunları ifşa ettiğim için ifadem alınacak.



Demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar. Muhalefetsiz bir ülke yaratma hevesiyle, siyasi operasyonu sürdürüyorlar. Bu yoldan dönmeyeceğim. Cesaretimiz var, heyecanımız yüksek.



Her alanda sonsuz mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.”